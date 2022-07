MIMORIADNY ONLINE Rusi tvrdia, že dobyli celú Luhanskú oblasť: Podľa Zelenského Ukrajina stratené územia získa späť

KYJEV - Ruské sily obsadili mesto Lysyčansk a celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny, oznámil to včera ruský minister obrany Sergej Šojgu. Ukrajina sa ničoho nevzdáva a územia, o ktoré prišla, získa späť vďaka taktike a dodávkam moderných zbraní. Vo svojom pravidelnom príhovore, to včera večer povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Situáciu sledujeme ONLINE.

06:39 Ukrajinský prezident zdôraznil, že Ukrajina dosiahne úroveň, keď sa palebná sila jej armády vyrovná ruskej. "Nestrácame jediný deň. Presviedčame partnerov, nadväzujeme nové kontakty, využívame všetky príležitosti — politické, diplomatické, informačné."

Podľa Zelenského má Rusko dostatok raketometov Smerč, Uragan a Grad na zničenie jedného ukrajinského mesta za druhým. Navyše, okupanti zhromaždili svoju najväčšiu palebnú silu v Donbase a v jednom sektore frontu môžu denne použiť desaťtisíce delostreleckých granátov. "Toto je realita. Ničíme preto potenciál okupantov — deň čo deň, vypočítavo, mohutne. Dôležitú úlohu v tom samozrejme zohrávajú systémy HIMARS a ďalšie zbrane, ktoré sme dostali od partnerov,“ povedal ukrajinský prezident.

06:18 Ukrajina sa ničoho nevzdáva a územia, o ktoré prišla, získa späť vďaka taktike a dodávkam moderných zbraní. Vo svojom pravidelnom príhovore, zverejnenom na svojej oficiálnej stránke, to v nedeľu večer povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Ak velenie našej armády evakuuje ľudí z určitých miest frontu, kde má nepriateľ najväčšiu palebnú prevahu — konkrétne to platí pre Lysyčansk — znamená to jediné: že sa vrátime vďaka našej taktike, vďaka k zvýšeniu dodávok moderných zbraní. Ukrajina sa ničoho nevzdáva," uviedol Zelenskyj. Ukrajinská armáda sa podľa neho postupne posúva vpred — tak v Charkovskej oblasti, ako aj v Chersonskej oblasti i na mori, čoho dobrým príkladom je Hadí ostrov. "Príde deň, keď to isté povieme o Donbase," konštatoval Zelenskyj.

06:08 Moskva včera obvinila západné krajiny z toho, že bránia mierovým rokovaniam s Ukrajinou a tak predlžujú vojnu.

Ukrajina predstaví svoj plán povojnovej obnovy

Český premiér Petr Fiala dnes prehovorí na medzinárodnej konferencii vo Švajčiarsku, ktorá má za cieľ načrtnúť obrysy povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny. V Lugane sa okrem iného stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhalom, ktorý účastníkov oboznámi s plánom obnovy a rozvoja Ukrajiny podľa predstáv Kyjeva. Na záver konferencie sa v utorok čaká prijatie takzvanej luganskej deklarácie o princípoch ďalšej spolupráce.

Debaty o obnove infraštruktúry a inštitúcií na Ukrajine, ktorá si pravdepodobne vyžiada desiatky alebo stovky miliárd dolárov, viac ako štyri mesiace po vpáde ruských vojsk naberajú na intenzite. O téme sa hovorilo aj na nedávnom summite skupiny veľkých ekonomík G7, po ktorom nemecký kancelár Olaf Scholz hovoril o potrebe obdoby Marshallovho plánu. Medzitým na ukrajinské mestá ďalej dopadajú ruské bomby, diskusie o povojnovom vývoji sú však namieste aj podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Aby sme dosiahli rozhodné víťazstvo, musíme zabezpečiť, že Ukrajina bude schopná vstať z popola," uvádza sa v predhovore k nadchádzajúcej konferencii.

Na juhu Švajčiarska budú o veci rokovať predovšetkým európski lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej alebo šéfky britskej diplomacie Liz Trussovej, ďalej zástupcovia agentúr OSN či Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Pri otváracom plenárnom zasadnutí k nim plánuje na diaľku prehovoriť prezident Zelenskyj, následne sú na programe prejavy premiérov Šmyhala a Fialu. Tí majú neskôr popoludní v pláne ešte bilaterálne rokovania, po ktorom čakajú Fialu tiež oddelené stretnutia so švajčiarskym prezidentom Ignaziem Cassisom a s litovskou premiérkou Ingrid Šimonytéovou.

Dvojdňové stretnutie v Lugane nadväzuje na sériu konferencií o reforme Ukrajiny. V súvislosti s ruskou vojnou bol názov podujatia upravený na "konferencii o obnove Ukrajiny", čo je téma, ktorú v posledných dňoch zdôrazňuje aj Fiala v kontexte začínajúceho českého predsedníctva v Rade Európskej únie.