MIMORIADNY ONLINE Útok na nákupné centrum v Kyjeve, Zelenskyj navrhol Putinovi stretnutie v Jeruzaleme

Po útoku na nákupné centrum v Kyjeve hlásia najmenej jednu obeť.

Ukrajinské vedenie odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného mesta Mariupol.

V černobyľskej elektrárni po týždňoch vystriedali časť zamestnancov.

Slovinskí diplomati sa vrátia do Kyjeva.

Naživo z Ukrajiny:

Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil nemocnicu v Kyjeve

ONLINE

10:00 Valné zhromaždenie OSN bude v nasledujúcich dňoch podľa očakávania hlasovať o rezolúcii na zlepšenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, kde prebieha ruská vojenská invázia.

9:40 Stretne sa Putin so Zelenským v Jeruzaleme?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Jeruzalem ako mesto, ktoré by mohlo hostiť jeho mierové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ide o najnovšiu snahu najvyššieho ukrajinského predstaviteľa stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service via AP

Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom v nedeľu večer na sociálnej sieti Telegram poďakoval izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi za jeho snahu o sprostredkovanie týchto mierových rokovaní. "Sme za túto snahu vďační. Skôr alebo neskôr tak môžeme začať diskusiu s Ruskom, a to možno v Jeruzaleme. Je to to správne miesto na to, aby sme našli mier," uviedol Zelenskyj.

9:10 V nedeľu (20. 3.) prišlo na Slovensko 4467 ľudí z Ukrajiny. Hraničnými priechodmi prešlo 823 mužov, 2274 žien a 1370 detí. O dočasné útočisko požiadalo 4467 osôb.

8:40 Únik amoniaku v chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny v pondelok ráno nastal po poškodení nádrže v dôsledku ruského ostreľovania. Únik zamoril oblasť s polomerom viac ako 2,5 kilometra. "Následkom ostreľovania ruským nepriateľom bola poškodená nádrž s čpavkom s kapacitou 50 ton," povedal gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj, píše The Guardian.

Ukrainian town told to shelter after shelling causes ammonia leak at chemical factory https://t.co/aw8pBGl0Yg — The Guardian (@guardian) March 21, 2022

8:35 Britské ministerstvo obrany uviedlo, že hlavným vojenským cieľom Ruska naďalej zostáva dobytie hlavného mesta Kyjev. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian. "Napriek pokračujúcemu nedostatočnému pokroku zostáva Kyjev hlavným vojenským cieľom Ruska a je pravdepodobné, že v najbližších týždňoch bude prioritou (Moskvy) pokus o obkľúčenie mesta," uviedol britský silový rezort na sociálnej sieti Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

8:25 Ruské sily odpálili v pondelok dve rakety na vojenský výcvikový priestor v Rivnenskej oblasti na západe Ukrajiny, uviedol tamojší gubernátor Vitalij Kovaľ. Vo videoodkaze informoval, že k útoku došlo v ranných hodinách.

#Russia carried out two missile strikes on a training ground in the #Rivne region, says head of the regional administration Vitaly Koval. pic.twitter.com/3NEIfZufQX — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

8:15 Ruská armáda začala ostreľovať pobrežnú a plážovú oblasť mesta Odesa.

8:00 Po útoku na nákupné centrum v Kyjeve hlásia už šesť obetí.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

7:45 Postup ruských vojsk ku Kyjevu zo severovýchodu sa zastavil. Útok ruských jednotiek na ukrajinskú metropolu zo severozápadu od mesta Hostomel sa obrancom podarilo odraziť. Na severe mesta ale pokračujú ťažké boje. Uviedlo to dnes ráno britské ministerstvo obrany.

Galéria fotiek (7) Pohľad na mesto Hostomel

Zdroj: SITA/Planet Labs PBC via AP

7:30 Francúzsko zmrazilo a zadržalo majetok ruských oligarchov v hodnote približne 850 miliónov eur. Zablokované boli okrem iného nehnuteľnosti v hodnote 539 miliónov dolárov, ako aj ďalších 150 miliónov eur na súkromných účtoch vo francúzskych bankách a dve jachty s cenou 150 miliónov eur, spresnil minister pre rozhlasovú stanicu RTL.

7:10 Delegácie Ukrajiny a Ruska budú v pondelok pokračovať v rozhovoroch. Oba tímy chcú nové kolo rokovaní začať prostredníctvom videokonferencie dopoludnia, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.

6:55 Grécky diplomat, ktorý zostával v obliehanom ukrajinskom Mariupole aj počas bombardovania, v nedeľu uviedol, že tamojšiu skazu možno porovnať s úplným zničením miest ako Stalingrad alebo sýrske Aleppo počas vojen v minulosti. Manolis Andrulakis je podľa gréckeho rezortu diplomacie posledným diplomatom z EÚ, ktorého z prístavného mesta na juhovýchode Ukrajiny evakuovali.

6:35 Cez humanitárne koridory sa v nedeľu podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 7295 ľudí. Uviedla to podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková.

6:30 Britský premiér Boris Johnson v nedeľu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prisľúbil, že Spojené kráľovstvo bude so zahraničnými partnermi pokračovať v podpore zameranej na "posilnenie sebaobrany" Ukrajiny.

Galéria fotiek (7) Britský premiér Boris Johnson

Zdroj: SITA/Yui Mok/PA via AP

6:25 Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch v nedeľu uviedol, že jeho krajina neposiela Rusku zbrane na použitie na Ukrajine. Definitívne však nevylúčil možnosť, že by tak Peking nemohol urobiť v budúcnost. "Existujú dezinformácie o tom, že Čína poskytuje Rusku vojenskú pomoc. To odmietame," povedal veľvyslanec Čchin Kang v televízii CBS po otázke, či by Čína mohla poslať financie alebo zbrane do Ruska.

6:20 V závode v meste Sumy hlásia únik amoniaku

V chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny došlo v pondelok skoro ráno k úniku amoniaku. Úrady ľudí v okolí vyzvali, aby sa uchýlili do bezpečia pokiaľ možno v pivniciach alebo prízemiach, keďže jedovaný plyn so štipľavým zápachom je ľahší ako vzduch. Únik nastal v závode Sumychimprom, v ktorom vyrábajú priemyselné hnojivá, oznámil gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj. Situácia bola podľa neho nebezpečná do vzdialenosti 2,5 kilometra.

6:15 Americký prezident Joe Biden navštívi tento týždeň počas cesty do Európy aj Poľsko, kde bude viesť rozhovory o medzinárodnom úsilí o podporu Ukrajiny a ďalších opatreniach voči Rusku v dôsledku jeho invázie. Oznámil to v nedeľu Biely dom.

"Prezident bude viesť rozhovory o tom, ako Spojené štáty spolu s našimi spojencami a partnermi reagujú na humanitárnu a ľudskoprávnu krízu, ktorú vytvorila neoprávnená a nevyprovokovaná vojna Ruska na Ukrajine," píše sa vo vyhlásení.

Galéria fotiek (7) Americký prezident Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

6:10 Niekoľko dní po návšteve Kyjeva slovinský premiér Janez Janša v nedeľu oznámil návrat diplomatov svojej krajiny do Kyjeva. "Pracujeme na tom, aby aj EÚ urobila to isté," dodal Janša na Twitteri. Podľa slovinskej televízie sa veľvyslanec a ďalší pracovníci ambasády, ktorí Kyjev opustili spolu s mnohými ďalšími diplomatmi iných krajín po vypuknutí vojny, vrátia tento týždeň.

6:05 Niekoľkým desiatkam pracovníkov vyradenej Černobyľskej jadrovej elektrárne na severe Ukrajiny umožnili zo závodu odísť po tom, ako ich tam ruské jednotky viac než tri týždne držali fakticky ako rukojemníkov.

Kyjev odmietol ruské ultimátum na kapituláciu v Mariupole

Ukrajinské vedenie odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného mesta Mariupol na juhovýchodnom pobreží krajiny, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.

"Nebude žiadna kapitulácia, žiadne zloženie zbraní," povedala podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková v noci na pondelok pre spravodajský server Ukrajinska pravda. Podľa jej slov o tomto stanovisku už informovali ruskú stranu. Vereščuková súčasne žiadala ruskú armádu o otvorenie humanitárnych koridorov do zničeného prístavného mesta.

Rusko v nedeľu večer vyzvalo ukrajinské jednotky v Mariupole, aby zložili zbrane a mesto v pondelok dopoludnia opustili. Na to bude od 10.00 do 12.00 h moskovského času (8.00 až 10.00 h SEČ) vytvorený koridor, oznámil podľa štátnych médií predstaviteľ ruského ministerstva obrany Michail Mizincev.

Galéria fotiek (7) Ruské tanky v uliciach Mariupoľu

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Rusko podľa jeho slov navrhlo Ukrajine plán, na základe ktorého by z Mariupola mohli v zmienenom čase odísť ukrajinskí vojaci a "zahraniční žoldnieri", a to "bez zbraní a munície" a trasou dohodnutou s Ukrajinou. Kyjev by mal na ruský návrh reagovať "oficiálnou písomnou odpoveďou" do 5.00 h moskovského času (3.00 h SEČ), doplnil Mizincev. Ruská armáda adresovala ukrajinskej strane návrh formou listu s ôsmimi stranami, píše DPA.

"Namiesto toho, aby ste strácali čas osemstranovým listom, by ste mali jednoducho otvoriť koridor," reagovala Vereščuková, ktorá podľa agentúry AP ruské vyhlásenie označila za "manipuláciu". V ruskom návrhu sa podľa staníc BBC a Sky News tiež uvádza, že po evakuácii vojakov by od 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ) mohli do Mariupola bezpečne prichádzať humanitárne konvoje s potravinami, liekmi a ďalšími zásobami, pričom z mesta by zároveň mohli odchádzať tisíce civilistov, a to na západ alebo na východ.

Po útoku na nákupné centrum v Kyjeve hlásia šesť obetí

V meste bolo v čase útoku počuť mohutný výbuch a v troskách nákupného centra Retroville bolo následne vidno požiar, uviedli novinári AFP. "Zatiaľ jeden zabitý," napísal starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti s tým, že škody vznikli aj na viacerých obytných budovách.

Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці. pic.twitter.com/qDjaEhGyj9 — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 20, 2022

Pred nákupným strediskom Retroville (Retroviľ) v severozápadnej časti ukrajinskej metropoly bolo však naukladaných šesť tiel, uviedol reportér agentúry AFP. Budova bola zasiahnutá mohutným výbuchom, ktorý zničil vozidlá na parkovisku a zanechal na mieste kráter široký niekoľko metrov.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Pohotovostná služba predtým oznámila, že "nepriateľské ostreľovanie" spôsobilo požiar na viacerých poschodiach nákupného centra v Podiľskom mestskom obvode. Zverejnila tiež zábery z bezpečnostnej kamery, zachytávajúce veľkú explóziu, po ktorej nasledovala séria menších výbuchov.

Troch zranených predtým hlásili po ruskom nálete v Žytomyrskej oblasti západne od Kyjeva. Útok severne od mesta Žytomyr poškodil 13 budov, uviedla ukrajinská záchranná služba, ktorá zverejnila fotografie horiacich budov a trosiek.