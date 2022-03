MIMORIADNY ONLINE Ruské jednotky začali ostreľovať civilné ciele

Galéria fotiek (2) Ukrajinská obec Baryshivka (blízko Kyjeva) po ruskom bombardovaní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

KYJEV - Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).