Prvé manželstvo mi nevyšlo. Boli sme mladí, veľmi skoro ostali tehotní a nebyť toho, pravdepodobne by sme sa rozišli do pár mesiacov. Vydržali sme to pätnásť rokov kvôli rodine a synovi. Napokon sme sa rozviedli. V tom čase som už poznal Dášu.