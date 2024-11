TEST lacných mejkapov: Víťaz nás nadchol, z ďalšieho nám však prišlo nevoľno

#Nájsť správny mejkap, ktorý by vyhovoval nielen potrebám pleti, ale zároveň sedel s farbou tvojej pokožky, môže byť umenie. Ak k tomu ako kritérium pridáš nízku cenu, stojíš pred zaťažkávacou skúškou. My sme sa rozhodli otestovať štyri produkty, ktoré sa pohybovali v cene okolo 5 eur. A ako to dopadlo?