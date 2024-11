Komunikácia so psom nie je sci-fi: AI obojok ti prezradí, čo ti chce chlpáč povedať

#Mnohí z nás si prajú, aby mohli porozumieť svojmu psovi. Štvornohí chlpáči sa často tvária, že chápu každé tvoje slovo, no ty občas nevieš, čo tvoj kamoš chce. Novinka na trhu, ktorá spolupracuje so systémom umelej inteligencie, by mala uľahčiť komunikáciu medzi psom a jeho majiteľom.