Kto bol Liam Payne? Zosnulý spevák bojoval s psychickými problémami a šikanou

#Liam Payne svoju cestu na vrchol slávy odštartoval v boybande One Direction v roku 2010, vďaka svetoznámej speváckej súťaži The X Factor. Do sveta šoubiznisu vstúpil veľmi mladý, čo sa odzrkadlilo aj na jeho kariére, v ktorej neskôr pokračoval ako sólový spevák.