Nebezpečný TikTok trend: Mladistvých čaká operácia, môže za to módny výstrelok

#Ísť s módou za každú cenu sa nevypláca. Uznávame, že každý mladý človek chce byť cool a zapadnúť, no nikdy by si to nemal robiť na úkor vlastného zdravia. Svoje o tom vedia aj deti, ktoré podľahli hlúpemu TikTok trendu, ktorý ich pokojne mohol stáť život.