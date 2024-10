Ako rozoznať kvalitné slovenské pečivo? Pri výbere si všímajte tieto znaky

Pri pečive so slovenským označením by si mali ľudia všímať jeho pôvod, zloženie a následne aj chuť. To sú podľa odborníka z pekárskej produkcie Dávida Greňu tri základné znaky kvality. Ísť by malo podľa neho najmä o kvalitné slovenské pečivo bez zbytočných konzervantov na predĺženie trvanlivosti.