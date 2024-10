Čaká nás návrat mamutov? Vedci majú zásadný plán, jeho predpoklady sú absurdné

#Premýšľal si niekedy nad tým, aké by to bolo, keby si žil v dobre mamutov? Tieto obrovské zvieratá fascinujú mnohých aj dnes, napriek tomu, že sú už tisíce rokov po vyhynutí. Americkí vedci však aktuálne pracujú na pláne, ktorý by mal pomôcť s oživením tohto pradávneho druhu.