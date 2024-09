Prefíkaný robotník sa šikovne obohatil: Oprava opusteného domu mu zarobila balík peňazí

#Je legálne osvojiť si nehnuteľnosť, ktorá ti nepatrí? Podľa istého robotníka očividne áno! Z vlastnej vôle sa nasťahoval do domu, ktorý mu nepatril a vrazil astronomickú sumu do jeho rekonštrukcie. Mal viac šťastia ako rozumu – nielenže mu na to neprišli, ešte sa na tom aj poriadne nabalil.