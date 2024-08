#Príčina smrti dinosaurov je aj napriek pokroku vedy a techniky stále jednou veľkou neznámou. Samozrejme, je známe, že ich, pravdepodobne, vyhubil asteroid, no okolnosti jeho pádu boli doposiaľ záhadou. Vedci však prišli so zaujímavou teóriou, ktorá by mala odhaliť pôvod tejto záhady.