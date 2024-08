TEST Hotové boloňské omáčky: Najdrahšia obsahovala najmenej mäsa, ale toto nás zarazilo viac

#Miluješ taliansku kuchyňu a zvlášť nedáš dopustiť na cestoviny? Hotová boloňská omáčka možno nechutí ako tá pravá v nejakej dobrej talianskej reštaurácii, je to však rýchle a pohodlné riešenie, nie? My sme sa ich rozhodli otestovať a takto to dopadlo.