VYPOČUJTE SI Pravdivý príbeh: Pred dcérami tajím milenca, hoci sú dospelé – bojím sa, že ma odsúdia

„Po manželovej smrti som sa začala s niekým stretávať. Je však ženatý, aj keď jeho manželstvo nefunguje. Hoci by som sa o moje šťastie rada podelila s dcérami, bojím sa, že by ma za to odsúdili.“ Dovtedy sa chodí so džbánom po vodu, kým sa ucho neodtrhne.