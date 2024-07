Horúci cestovateľský trend: Venuješ sa nevedomky rawdoggingu aj ty?

#Si vášnivý cestovateľ, ktorý má naštudované všetky lifehacky na to, aby prežil cestu do cieľovej destinácie? Ak si už vyčerpal všetky možnosti a počas letu ťa nudí aj dobrá kniha či film, máme pre teba riešenie. Nová trend, ktorý sa stal fenoménom sociálnych sietí, navrátil cestujúcich do dávno minulých dôb.