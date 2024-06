Možno týmto javom trpí aj tvoje auto: Takto mu predídeš

#Karbónovanie je zaujímavý jav, ktorý sa v minulosti až tak často neobjavoval, no pri moderných motoroch sa s ním stretávame čoraz častejšie. Trpia ním benzínové i naftové motory a pokiaľ k nemu dochádza dlhodobo, môže sa vážne poškodiť celý motor. A to dokonca ešte predtým, ako so svojím autom najazdíš 100-tisíc kilometrov.