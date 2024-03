Home swapping ako nový cestovateľský trend: Môžeš bývať kdekoľvek na svete, je to bezpečné?

#Si vášnivým cestovateľom? Snažíš sa nájsť spôsob ako toho obehať čo najviac s čo najmenším budgetom? Svet dobil nový cestovateľský trend, ktorý by to mal umožniť takmer každému. Čo všetko obnáša takzvaný „home swapping“ a ako do toho môžeš ísť aj ty?