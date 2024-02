Oslavy na Titanicu by mohli pokračovať: Našli sa fľaše s alkoholom, tajomstvo ukrýval uzáver

#Majestátna loď ako Titanic musela mať okrem zásob dobrého jedla na palube aj kvantum alkoholu. Čo sa stalo so všetkými fľaškami, ktoré sa spolu s týmto legendárnym parníkom potopili ku dnu oceánu? Odpoveď ťa možno šokuje, no v skutočnosti sa našli neotvorené fľaše so šampanským, ktoré sa na prvý pohľad javia ako neporušené.