Snehový drink podľa Reese Witherspoon: Herečkin nezvyčajný recept odštartoval vášnivú debatu nielen na sociálnych sieťach

#Ruku na srdce, kto ako dieťa aspoň raz neochutnal sneh? Všetci vieme, že ten žltý do úst nepatrí, no na čerstvo napadnutých, žiarivo bielych snehových vločkách predsa nemôže byť nič zlé. Alebo môže? Názory odborníkov na túto problematiku sa líšia, no herečka Reese Witherspoon si z toho očividne ťažkú hlavu nerobí.