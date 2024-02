Pracujete v kancelárii, a neviete čo na seba? Zostavte si dokonalý office šatník, ktorý vám túto dilemu vyrieši sám!

Máte rady pohodlnú módu, no myslíte si, že sa nehodí do kancelárie? Office outfity nemusia byť len konzervatívne a nepohodlné. Nikto predsa nechce stráviť celé dni v obtiahnutom či zväzujúcom oblečení. Samozrejme, ak pracujete v kancelárii, mali by ste pôsobiť upravene a primerane vašej profesii.