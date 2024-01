Túžite sa obliekať luxusne, no nemôžete si dovoliť míňať na oblečenie astronomické sumy? Nevešajte hlavu, veď na to, aby váš šatník vyzeral aj o niekoľko tried vyššie, nemusíte minúť celú výplatu ani zruinovať rodinný rozpočet. Stačí sa držať týchto pár jednoduchých zásad.