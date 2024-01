Majú muži a ženy rozdielny zmysel pre humor? Pozri sa, čo hovorí nová štúdia

#Komédie, memečká, či stand-up. Asi každý sa rád dobre pobaví, no to, čo nám príde vtipné, je pre každého individuálne. Teda aspoň do určitej miery. Ako totiž naznačila nová štúdia, na zmysel pre humor má vplyv aj pohlavie. Medzi tým, čo pobaví ženy a čo mužov, sú samozrejme isté podobnosti, ale aj jednoznačné rozdiely.