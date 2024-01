Naprieč Japonskom (časť 3): Šancu zahliadnuť pravú gejšu majú len šťastlivci

#Jet lag robí svoje. Zobúdzam sa automaticky o 5:30 a nemôžem už zaspať. No nič teda, vstávam, balím veci a vyrážam z Kóbe do Kyóta. Ach, Kyóto. To je srdcovka. Vždy sa sem budem rada vracať. Je to jedno z mála miest, ktoré si zachováva taký ten pôvodný japonský štýl.