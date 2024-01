#Nový rok, nové ja. Žiješ aj ty v tomto duchu? Nové začiatky sa netýkajú len januárových nadšencov vo fitku. Často prenikajú aj do iných sfér či dokonca trendov. My ti prinášame tie najhorúcejšie make-up trendy, ktoré si so štipkou zručnosti môžeš vyčarovať hneď na začiatku roka.