Podľa vedcov môže tento orgán fungovať aj mimo tela: Desivá pravda o ľudskom tele, ktorá ťa prekvapí!

Vieš si predstaviť, že by mali byť tvoje časti tela po smrti oddelené a ešte stále samostatne žiť? Znie to ako z nepodareného hororu, no nie je to až také sci-fi. Istý tím vedcov prišiel na to, ako je možné udržať jeden z najdôležitejších orgánov v tele funkčný aj celé hodiny bez toho, aby bol súčasťou ľudskej schránky.