Najšťastnejší muž sveta? Austrálčan prežil klinickú smrť a neskôr začal vyhrávať lotérie

Aj ty si sa už možno niekedy zamýšľal nad tým, aké skvelé by bolo vyhrať v lotérii a čo všetko by si si sa vyhrané peniaze kúpil. Nie je však žiadnym tajomstvom, že šanca vyhrať jackpot je dosť nízka a treba k tomu poriadnu dávku šťastia. To rozhodne nechýbalo istému Austrálčanovi.