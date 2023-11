Zmyslové orgány sú niečo, bez čoho by si nedokázal plnohodnotne fungovať. Každý z nich má svoju špecifickú úlohu. Vedel si však o tom, že čuch je ešte o čosi viac vyšperkovaný? Podľa posledných vedeckých štúdií by si mal cítiť každou nozdrou inak. Aké to má vysvetlenie?