Cestuj vďaka knihám: Ako sa žije Slovenke vo Fínsku a zvládne hypochonder potulky svetom?

Ak už do konca roka nestíhaš cestovať, urob si výlety aspoň vďaka knihám! Tentoraz sme pre teba vybrali zážitkové cestopisy. Dočítaš sa o Slovenke vo Fínsku, o tajomných príbehoch z Tatier, ktoré v sebe skrývajú dokonca aj svadobné veno, a dozvieš sa aj to, prečo by si sa mal vydať na cestu hrdinov SNP.