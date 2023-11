Naprieč Japonskom: V meste Kóbe sa nachodíš a prekvapia ťa aj ceny, miestne mango stojí aj 50 eur

Po dvoch nociach v dedinke Ebino vyrážam do iného mesta. Týždeň budem na cestách sama, no v Japonsku sa akosi o bezpečnosť vôbec neobávam. Len teta sa niekoľkokrát uisťuje, či budem v poriadku a popri tom mi do ruky strká papierové peniaze, ktoré si jednoducho musím vziať, aj keby som nechcela.