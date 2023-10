Pravdivý príbeh: S otcom som sa spoznal až v puberte, našiel si ma sám

Mama ma vychovala sama. Naučila ma chodiť, rozprávať, vodila do škôlky aj školy. Tešila sa z mojich úspechov, stála pri mne, keď mi bolo ťažko. Vďačím jej za veľa. Za to, že zo mňa vyformovala takého človeka, aký som. Ona sama to pritom nemala ľahké.