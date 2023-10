Randenie je staré ako ľudstvo samotné. Určite to poznáš aj ty – strach, či sa tomu druhému budeš páčiť, tréma, pochybnosti a obavy… Pred rande sa chaoticky pokúšaš vykúzliť svoju najlepšiu a najkrajšiu podobu, lebo veď dnes to vyjde. Často tvoja námaha príde navnivoč, a teba to mrzí. Čo tak vyskúšať stack dating?