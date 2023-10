Jednou z najkrajších dekorácií jesene sú kvitnúce vresy. Tieto malé, ale výrazné rastlinky dokážu skrášliť interiér aj exteriér a sú celkom odolné. So správnou starostlivosťou vydržia kvitnúť až do zimy, a to dokonca aj pestované v nádobách alebo kvetináčoch.