Určite sa aj tebe viackrát zdalo, že „nebyť duchom prítomný“ v škole na hodine je niekedy jedinou možnosťou, ako bez ujmy vydržať do zvonenia. Často si pri podobných únikoch kreslíme, zvyčajne to však nie je nič, čím by sme sa chceli pochváliť. Trinásťročný Joe Whale, dnes známy ako Doodle Boy, to robil tiež.