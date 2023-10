Nepríjemné vyrážky na chrbte, ramenách či hrudníku? Ide najmä o estetický problém, ktorý v chladnejších mesiacoch skryješ pod vrstvy oblečenia, no nie je to trvalé riešenie. Ideálne je zbaviť sa ich natrvalo. Možností je mnoho, no my ti poradíme, ako si vybrať tie najlepšie!