Ak ťa láka skúsiť otužovanie, september je ten ideálny čas na to, aby si to skúsil! Pre začiatočníkov je najlepšie, ak z letného kúpania plynule prejdú do chladnejších vôd. Práve september ešte ponúka pomerne teplé kúpanie, preto si organizmus jednoduchšie zvykne.