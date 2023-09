Ak už máš za sebou nejakú tú pracovnú skúsenosť, tak pravdepodobne vieš, že nájsť si ideálne zamestnanie nie je práve jednoduché. Asi každý by sa najradšej venoval niečomu, čo ho baví, no rovnako dôležité je aj to, aby si sa svojou prácou dokázal uživiť. Čo ak by ti niekto platil za cestovanie?