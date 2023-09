U nás na Slovensku takýmto spôsobom cesto nezvykneme robiť, no iné je to v Turecku a v arabských krajinách. Tam rôzne druhy cesta spracovávajú na všakovaké spôsoby. Na slano, na sladko, pečené, varené či vyprážané. V tomto recepte skutočne nasypete múku do vriacej vody a vypracujete cesto.