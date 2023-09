Väčšina vodičov dbá na pravidelné výmeny oleja a dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov, no na brzdovú kvapalinu mnohí zabúdajú. To však môže byť veľká chyba. Ak je totiž príliš stará, dokáže napáchať poriadne problémy. Kedy by si ju mal vymeniť a čo sa stane, keď na výmenu jednoducho zabudneš?