Niektoré plemená psov sa prirodzene „usmievajú“, asi si si to už všimol aj ty. Možno to nebude len tým, že by boli skutočne šťastnejšie ako, povedzme, doga, no ten úsmev tam skrátka je, nech už cítia v tej chvíli čokoľvek. Blogerka Abbie Qu však vlastní (rozhodne nie málo) pudlov, ktorí sú zrejme tými najusmievavejšími psami na svete.