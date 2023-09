Ak niekto považuje za nešťastný deň piatok trinásteho, tak potom vedzte, že to o dátume naozaj nie je. Životný horor sa dá zažiť naozaj hocikedy. Predminulý rok nepatril k mojim najlepším. Ešte v novembri som začala mať psychické problémy. Aby som to nenafukovala, zrejme to bola úzkosť.