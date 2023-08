Až v deň odchodu si začínam uvedomovať, že skutočne vyrážame na 18 dní do Japonska. Nadšenie nemôže zničiť ani predstava dlhočiznej cesty – 11 hodín let do Taipeiu, 3 hodiny let do Fukuoky a 3 hodiny autobusom do Ebina, prvej finálnej destinácie.