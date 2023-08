Bezsenné noci dokážu byť veľmi vyčerpávajúce. Odpočítavate minúty, kedy sa snažíte zaspať, no sú z nich hodiny, kedy sa do tohto stavu nedokážete dostať. Existujú však osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu ponoriť sa do ríše snov oveľa rýchlejšie. My vám ich prezradíme!