Leto sa dostalo do druhej polovice. Okrem množstva slnečných dní, opaľovania a oddychu so sebou prináša aj nečakané situácie. Aké to sú? Prečítaj si náš jedinečný horoskop, ktorý ti odporúčame brať s rezervou. Nezabudni sa oň podeliť aj so svojimi kamošmi.