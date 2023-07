Priehľadné a sieťové materiály sú sexy. Hodia sa najmä na leto, kedy využiješ ich ľahkosť, no zároveň odhalíš to, čo chceš ukázať svetu. Siahnuť môžeš po topoch, pančuchách, ale aj doplnkoch, ktorými dodáš svojmu outfitu šmrnc navyše! Neboj sa kombinovať priehľadné látky a zakomponuj ich do svojich letných outfitov.