Horúce dni so sebou každoročne prinášajú dilemu, čo si na seba obliecť. Oblečenie na leto by malo byť mimoriadne pohodlné, priedušné a v ideálnom prípade by dokonca malo pomáhať pri regulovaní telesnej teploty. Ak túžite po príjemnom materiáli, vyskúšajte ľan!