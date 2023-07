Chladiace poťahy, deflektory či clona do auta: Tieto praktické doplnky ti spríjemnia každú letnú jazdu

Možno to poznáš aj ty. Keď počas leta sadneš do auta, nemôžeš sa poriadne ani dotknúť volantu, po jazde vystupuješ so spoteným chrbtom a nápoje máš už po pár desiatkach minút také teplé, že sa nedajú piť. Na všetky tieto problémy spojené s jazdením počas horúcich dní však existujú celkom jednoduché riešenia.