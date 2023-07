Recept na dnes: Máte chuť na klasiku ako z čínskej reštaurácie? Pripravte si s nami dokonalé kung-pao!

Domáce kung-pao sa pre mnohých z nás spája s nevydarenými pokusmi zo závodných jedální. Zahoďte tieto predsudky a naučte sa ho variť tak, že svojich hostí dostanete jeho chuťou do kolien! Je to veľmi rýchle, jednoduché a chutné. A najlepšie na tom je, že to zvládne každý.