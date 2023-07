V rozprávkovom Barbie dome v Malibu sa teraz môžeš ubytovať aj ty: Airbnb otvára brány Kenovho sídla

Film Barbie príde do kín až 21. júla, no už stihol vyvolať davový ošiaľ. Ovplyvňuje módne a hudobné trendy, ľudia opäť vo veľkom kupujú ikonické bábiky a internet zaplavujú statusy o tom, ako by v Barbie dome najradšej aj žili. Teraz je to skutočne možné! Spoločnosť Airbnb ponúka ubytovanie v rozprávkovom Kenovom dome.