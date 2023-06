Leto klope na dvere a na výhovorky už nie je čas. Ak ťa to vo fitku nebaví alebo na to nemáš finančné možnosti, no nechceš ísť cvičiť ani do outdoorového free fitka, máme riešenie! Obleč sa do športového, nezabudni si pribaliť veľkú fľašu vody a vyraz von.