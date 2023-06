Nehanbi sa a vyzuj sa: Chôdza naboso má benefity, o ktorých si netušil

Len čo dieťa trochu vyrastie, strčia mu nohy do topánok. Chôdza naboso má ale nesmierne množstvo výhod, o ktoré sa denne oberáme! Mnohí nenosíme topánky počas celého dňa, no napríklad v Amerike je nosenie obuvi v domácnostiach úplne bežné. No nie je to vôbec zdravé! Prečo by si mal vyskúšať chôdzu naboso?